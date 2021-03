Осъдиха Никола Саркози на затвор за корупция

Б ившият френски президент Никола Саркози, управлявал от 2007 г. до 2012 г., бе осъден днес на три години затвор за корупция и търговия с влияние, включително една година ефективно.

Така Саркози стана вторият осъден бивш френски държавен глава по време на Петата република след Жак Ширак през 2011 г., предаде Франс прес и БТА.

Други двама обвиняеми по делото, бившият адвокат на Саркози Тиери Ерзог и бившият съдия от Конституционния съд Жилбер Азибер, бяха признати за виновни за разкриване на професионална тайна и осъдени на подобни срокове, предават BFM и "Фокус".

