И мъж обвини Ар Кели в сексуално посегателство

С лед няколко свидетелски показания на жени в процеса срещу Ар Кели, мъж също обвини ритъм енд блус певеца, че е използвал положението си и е упражнил сексуално насилие над него в младостта му, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

По-рано през годината мъжът се призна за виновен в опит да подкупи потенциална свидетелка в процеса срещу певеца.

Представен пред съда под псевдонима Луис, свидетелят обясни, че е направил това, защото се е страхувал, че въпросната жена, чиято самоличност не се разкрива, притежава видеоклипове на сексуален контакт между него и Ар Кели. В рамките на тази процедура той се съгласи да свидетелства анонимно пред федералния съд в Бруклин за срещата си с ритъм енд блус звездата през 2006 г., когато е бил само на 17 години.

