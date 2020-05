ОССЕ: Спешното финансиране ще увеличи корупцията в Европа

С пешното финансиране, предназначено за подпомагане на икономическия спад, причинен от пандемията, вероятно ще подхрани корупцията в цяла Европа.

Това предупреждават от агенцията по сигурността на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/, пише "Дойче веле".

В негово изявление се казва, че престъпниците са много адаптивни в кризисни ситуации ще намерят начини да кандидатстват с измами за помощ.

Страните, засегнати от пандемия в 57-членния блок на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), ще бъдат допълнително затрупани от корупция през следващите месеци, заяви Томас Гремингер пред австрийската агенция АПА.

