ООН настоява за международно разследване на масовите гробове в Газа

В ърховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че трябва да се проведе международно разследване на откритите масови гробове в близост до две болници в ивицата Газа - "Насър" и "Ал-Шифа". Телата бяха открити, след като израелските войски се изтеглиха от болничните комплекси.

"Чувстваме необходимост да вдигнем тревога, тъй като е ясно, че са открити много тела", заяви Тюрк, цитиран от своя говорител, съобщи The New York Times.

