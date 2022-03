ООН: Най-малко 816 цивилни са убити в Украйна

В ърховният комисариат на ООН за правата на човека каза днес, че най-малко 816 цивилни са загинали, а 1333 са били ранени в Украйна до 17 март, предаде Ройтерс.

From 24 Feb—16 March, we recorded 2,032 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 780 killed, incl 58 children; 1,252 injured, incl 68 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/eUsyfp56zn pic.twitter.com/Xw2WMOnYM4