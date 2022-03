ООН: Най-малко 780 цивилни са загинали досега в Украйна

С лужбата на Върховния комисар на ООН за правата на човека е документирала смъртта на най-малко 780 цивилни лица в Украйна след началото на руското нашествие преди три седмици. От офиса на върховния комисар Мишел Бачелет съобщиха още, че се проверява информацията за около 1252 ранени цивилни, предаде ДПА.

From 24 Feb—15 March, we recorded 1,900 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 726 killed, incl 52 children; 1,174 injured, incl 63 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/huEIakEoI6 pic.twitter.com/zKlUmyt35V