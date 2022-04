ООН иска разследване на насилието срещу жени и защита на децата в Украйна

С ъветът за сигурност на ООН се събра вчера на поредното си заседание за Украйна от началото на войната. Представители на световната организация поискаха разследвания на насилието срещу жени и защита на децата в тази страна, предаде Франс прес.

Заседанието бе свикано по искане на Съединените щати и Албания. "Тази война трябва да спре. Сега", подчерта изпълнителната директорка на агенцията "ООН жени" Сима Бахус.

Директорът на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) за спешните програми Манюел Фонтен каза, че близо две трети от украинските деца са напуснали дома си след руската инвазия на 24 февруари, предаде Асошиейтед прес. Той отбеляза, че за първи път вижда подобно нещо за 31 години хуманитарна дейност.

4,8 милиона от общо 7,5 милиона деца в Украйна са напуснали своя дом. 2,8 милиона от тези непълнолетни са вътрешно разселени, а останалите са бежанци в чужбина, уточни представителят на УНИЦЕФ, току-що завърнал се от посещение в тази страна.

Той съобщи, че от началото на войната е потвърдена смъртта на 142 деца, като добави, че почти сигурно реалният им брой е по-висок.

На заседанието Русия за пореден път отхвърли обвиненията, отправени срещу нея от други страни членки на Съвета за сигурност, предаде Франс прес.

Спазвайте "презумпцията за невинност", призова руският заместник-постоянен представител в ООН Дмитрий Полянски. Той увери, че целта на "специалната военна операция" на Русия и "да спаси бъдещето на Украйна".

Русия разполага с право на вето в Съвета за сигурност и може да не допусне никакво разследване или санкции срещу себе си. Съветът на ООН по правата на човека, от който страната бе изключена в четвъртък с решение на Общото събрание на световната организация, обаче има правомощия да започне разследвания, отбелязва АФП.

