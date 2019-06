О ОН намери Рияд за виновен за убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги в Турция миналия октомври, според доклада на специалния докладчик на Съвета на ООН по правата на човека относно извънсъдебните екзекуции Агнес Каламард.

Според доклада, "достоверни доказателства свързват саудитския принц с убийството на убития журналист“.

"Има достатъчно доказателства, които дават основание за по-нататъшно разследване на индивидуалната отговорност на високопоставени служители на Саудитска Арабия, включително на престолонаследника“, заяви специалния докладчик.

В доклада се подчертава, че "не се прави никакво заключение относно вината. Единственото заключение е, че има достоверни доказателства, заслужаващи по-нататъшно разследване от подходящ орган дали прагът на наказателна отговорност е постигнат".

JUST IN: An independent UN investigator said that Washington Post journalist Jamal Khashoggi faced a "deliberate, premeditated execution" at the hands of Saudi Arabia in a new report on his death. https://t.co/1Ogce27WDX