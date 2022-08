Огромен пожар край Москва, най-малко една жертва

О громен пожар обхвана склад край Москва, при което загина най-малко един човек, а 13 са ранени, докато двама са в неизвестност, съобщава БТА.

Пожар в Москва взе осем жертви

Пожарът, в съоръжението, принадлежащо на водещия руския онлайн търговец на дребно "Озон", е засегнал площ от 50 000 кв. м. Огромни кълба черен дим се издигат в небето над района край град Истра, северозападно от Москва.

Руското министерство на извънредните ситуации съобщи, че в усилията за потушаване на пожара участват 150 пожарникари и три противопожарни хеликоптера.

Властите не съобщават какво е предизвикало пожара, но информационна агенция РИА Новости обяви, че следователите разглеждат умишлен палеж като най-вероятна причина.

