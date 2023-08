Огромен пожар бушува през последните 24 часа на остров в Хавай: Най-малко 36 са загинали

Огромен пожар се е развихрил през последните 24 часа в западната част на остров Мауи, Хавай, като най-засегнат е градът Лахайна. Това информират от Министерството на външните работи на своя сайт. Силните ветрове са причинили и спиране на електрозахранването на хиляди домакинства, като се е наложило и приземяване на хеликоптерите, използвани за гасене на пожара.

Най-малко 36 са загиналите при горските пожари в района на историческия град Лахайна, информира управата на окръг Мауи в изявление на своята официална интернет страница, предаде Асошиейтед прес.

Хавайски "апокалипсис": Най-голямата заплаха, която изгони жителите на островите

МВнР съветва българските граждани да избягват продължителен престой на открити места, афектирани от все още активния пожар, както днес, така и през следващите дни. Изключително важно е да следват инструкциите и препоръките на местните власти, добавят от ведомството.

A state of emergency has been declared on the island of Maui.

Hawaii State Vice Governor Sylvia Luke called the fires unprecedented and said authorities are facing serious challenges in fighting the blaze. pic.twitter.com/8bhEVwrRtJ