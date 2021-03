Bloomberg: Преместиха кораба в Суецкия канал (Видео)

С пасителните екипи са отместили от плитчината заседналия в Суецкия канал Ever Given, съобщава Bloomberg в понеделник, позовавайки се на Inchcape Shipping, корабоплавателна компания.

Все още не е уточнено колко скоро ще бъде възстановено движението по водния път.

На свой ред вестник The Wall Street Journal, позовавайки се на ръководителя на администрацията на канала Осама Рабия, информира, че корабът до момента е поместен от плитчината частично. Сега влекачите се опитват да подравнят курса на кораба.

"Това е добра новина", каза Рабия. "Все още не сме приключили, но той се помести от мястото си", пише "Фокус".

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL