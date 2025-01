Огненият ад в Лос Анджелис: Колко струва да наемеш частни пожарникари

О т едната страна на улицата от къща са останали само овъглени развалини, а от другата страна на улицата истинско търговско село, съставено от бутици, стои непокътнато от пламъците, предпазено от цистерни и частни пожарникари. Тази контрастна картина може да се види в квартала на Лос Анджелис „Пасифик Палисейдс“ и почва да поражда недоволство, отбелязва Франс прес в репортажен материал.

В този квартал, в който живеят много знаменитости, пожарникарите от Лос Анджелис не успяха да защитят от бушуващия от повече от седмица пожар много жилища и търговски обекти. Унищожени бяха както обикновени къщи, така и по-луксозни имоти, но милиардерът Рик Карузо например е успял да спаси търговския си център благодарение на частни пожарникари. Пред Франс прес един от тях казва, че са били наети за тази работа и че са получили заповед да не мърдат оттук.

Някои от тези частни пожарникари идват от други щати, като например Орегон, който е съседен на Калифорния. Насред трагедията, отнела живота на 27 души и унищожила 16 000 хектара, присъствието на частни пожарникари, които да защитават бутици на луксозни марки като „Ив Сен Лоран“ или „Изабел Марант“, поражда скандал.

🔥 Private Firefighters Are on the Rise—But at What Cost? 🔥



🏠 Hired by corporations & wealthy homeowners

🌲 Supplement wildfire response efforts

💰 Raises equity concerns in disaster protection



Should emergency services be for sale?https://t.co/RFlknKJJKB#Fire #Disaster pic.twitter.com/W3uNvX3Zqt — The Leaders Magazine (@TheLeadersMag) January 15, 2025

Рик Карузо е бивш кандидат за кмет на Лос Анджелис, а сега се занимава с бизнес с недвижими имоти.

Не само той прибягва до услугите на частни пожарникари. През 2018 г. Ким Кардашиан и тогавашният й съпруг Кание Уест наеха частни пожарникари по време на пожар и спасиха имението си в Хидън Хилс, северно от града. Друг магнат в сферата на недвижимите имоти Кийт Уасерман пък тези дни дори пусна в „Екс“ обява, че наема частни пожарникари, за да защитават имотите му.

Private Firefighters are protecting homes of those who can pay for that service. Here's what they have to say. #private #privatefirefighters #PalisadesFire pic.twitter.com/HtgXgmpW3y — FL-Native (@FL_Native21) January 11, 2025

Услугите на частни пожарникари струват обичайно между 2000 и 15 000 долара на ден.

Но дори и онези, които могат да си позволят да платят тези суми, то ангажирането на частни пожарникари не е толкова лесно. Секторът остава основно на разположение на градските власти, на правителствени учреждения или на застрахователни компании.

45% of firemen in the USA are PRIVATE. So rich people pay their own firemen in LA. WTF. Trumpland really doesn't want any public service. Congrats.https://t.co/5oslQDcIDX — Philippe A. Robert (@PRobertImmodels) January 15, 2025

В Калифорния закон от 2018 г. ограничава полето им на действие. Частните пожарникарски компании не могат да използват отличителни елементи на държавните служби за противопожарна охрана и трябва да се координират с тях. От влизането в сила на този закон някои частни пожарникари отказват да обслужват частни лица в този щат.

В настоящата криза някои смятат, че щом като частните пожарникари помагат, то те трябва да бъдат оставени да си вършат работата но други се питат дали те координират действията си с държавните пожарникари и настояват за прозрачност при снабдяване на частните компании с вода в момент, в който резервоарите, предназначени за обществените пожарникарски служби и финансирани от данъците на хората, се оказаха бързо пресъхнали.

Някои пък използват повода на намеса на частните пожарникари, за да критикуват властите на Лос Анджелис, в частност кметицата Карън Бас, обвинена, че е намалила бюджета на обществените пожарникарски служби.

Вижте повече в нашата галерия:

*Във видеото: Сухите ветрове в Калифорния отново се засилват

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase