Опасен ли е розовият прах, който се използва срещу пожарите в Лос Анджелис (СНИМКИ/ВИДЕО)

Р озов пожарозащитен прах "вали" от небето в Лос Анджелис, докато пожарникарите правят всичко възможно да овладеят няколко смъртоносни пожара.

Изсипани са хиляди галони розов или червеникав пожарозащитен материал, за да бъде забавено разпространението на горските пожари, при които към момента на изготвяне на доклада са загинали най-малко 24 души. Стратегията за гасене на пожари превърна домовете, колите, улиците, дърветата и почти всичко останало в розово в някои райони, което поражда въпроса какво е това розово огнезащитно вещество?

Розовият пожарозащитен препарат се състои от вода, смесена с прахообразен концентрат, наречен Phos-Chek, който се произвежда от компания, наречена Perimeter Solutions. Дружеството е създало няколко различни версии на Phos-Chek, но понастоящем Горската служба на САЩ използва Phos-Chek MVP-Fx.

Как действа розовият огнезащитен материал?

Противопожарните средства помагат за потушаването на горските пожари, като забавят скоростта, с която пламъците се разпространяват. Първо, прахът за забавяне на горенето се смесва с вода, за да се получи пяна или каша, която лесно се разпръсква в засегнатите райони.

Той охлажда и покрива всичко запалимо в околната среда, включително треви, храсти и дървета, които иначе се превръщат в гориво за пожара. Този процес лишава пожара от кислород и забавя скоростта на горене, според указанията на Горската служба.

Клетъчните стени на растенията са изградени от целулоза, която обикновено се разлага при нагряване, за да се получи повече гориво за пожара. Perimeter Solutions обаче твърди, че неговият забавител променя разлагането на целулозата и създава незапалим въглерод, който не подхранва пламъците.

„Това лишава огъня от гориво, намалявайки интензивността на пожара и скоростта на разпространение“, заявява Perimeter Solutions в информационния лист на продукта MVP-Fx.

Яркият розов цвят позволява на пилотите и пожарникарите да виждат забавителя от земята и от въздуха. Този цвят бавно избледнява, когато е изложен на слънчева светлина, според Perimeter Solutions.

Трудно е да се измери ефективността на пожарогасителите, тъй като те са една от няколкото тактики, използвани за борба с горските пожари, съобщава The New York Times. Другите тактики за борба с пожарите включват създаване на прекъсвания в растителността и разпръскване на вода както на земята, така и от въздуха.

Проблемът при използването само на вода за борба с интензивен горски пожар е, че тя се изпарява. От друга страна, пожарозащитните средства съдържат торове и други съставки, които не се изпаряват, след като водата, с която са смесени, изчезне, забавяйки разпространението на пожара с дни, седмици или по-дълго. Според Асоциацията на ръководителите на пожарните служби в Западна Европа, забавяйки горските пожари, забавителите дават на пожарникарите време да работят на терен.

Вредят ли розовите пожарозащитни материали на околната среда?

Съществуват някои опасения за околната среда, свързани с употребата на забавители на горенето. Проучване от 2024 г., публикувано в списанието Environmental Science and Technology Letters, установява, че дълготрайните забавители на горенето съдържат токсични метали, включително олово, арсен и талий. Изследователите от Университета на Южна Калифорния изчисляват, че забавителите на горенето са добавили повече от 400 тона (380 000 килограма) токсични метали в околната среда между 2009 и 2021 г.

Проучването включва Phos-Chek LC95W, който е по-стар продукт на Phos-Chek, наскоро спрян от употреба от Горската служба. Представител на горската служба заяви пред NPR, че за 2025 г. тя постепенно е спряла продукта LC95 в цялата страна в полза на по-новия MVP-Fx - като вече е преминала към MVP-Fx в Калифорния - и заяви, че данните показват, че MVP-Fx е по-малко токсичен за водните организми.

Говорител на Perimeter Solutions заяви пред The New York Times, че забавителите, използвани за гасене на пожари от въздуха, са преминали „обширни тестове, за да се потвърди, че отговарят на строгите стандарти за безопасност на водните организми и бозайниците“.

Въпреки това Perimeter Solutions посочва в информационния лист за безопасност на MVP-Fx, че продуктът „може да предизвика дългосрочни неблагоприятни ефекти във водната среда“.

Въздушните капки за забавяне на пожарите са забранени в определени райони, включително водни пътища и местообитания, в които живеят застрашени видове. Въпреки това има изключение, „когато човешкият живот или обществената безопасност са застрашени и използването на забавители може разумно да се очаква, че ще намали заплахата от пожар“, според указанията на Горската служба.

Какво има в розовия огнезащитен материал?

Огнезащитните вещества са предимно амониевофосфатни торове и няколко други съставки, смесени с вода. Perimeter Solutions не обявява публично всички съставки на праха MVP-Fx, които описва като „търговски тайни“ - ако ги обяви, всеки би могъл да копира продукта. Основната съставка обаче е моноамониев фосфат - често използван като тор - който съставлява 80-90 % от сместа. Според информационния лист за безопасност на MVP-Fx продуктът съдържа също диамониев фосфат и добавки за ефективност.

Безопасен ли е розовият огнезащитен материал за хората?

Phos-Chek MVP-Fx не съдържа никакви вещества, за които е известно на щата Калифорния, че причиняват рак, увреждане на развитието или репродукцията, според информационния лист за безопасност на MVP-Fx.

Продуктът MVP-Fx е придружен от някои предупреждения, като например да се избягва ненужен контакт с него и да се отстранява от очите, кожата и дрехите. Perimeter Solutions описва MVP-Fx като „минимално дразнещ очите“ и „недразнещ кожата“ в информационния лист за продукта MVP-Fx. Вдишването му обаче може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

В сравнение със самите горски пожари предупрежденията на Phos-Chek MVP-F са кротки. Горските пожари не само изгарят хора, но и произвеждат токсичен дим, който може да се задържи в продължение на седмици и месеци.

Даниел МакКъри, доцент по гражданско и екологично инженерство в Университета на Южна Калифорния, който е бил част от изследователския екип, открил металите в пожарозащитните средства, заяви пред NPR, че хората в зоната на пожарите вероятно имат по-належащи грижи от Phos-Chek.

„От гледна точка на непосредствената загриженост, основното нещо, за което бих се притеснил, независимо от това дали е използван пожарозащитен препарат или не, е просто замърсяването на въздуха - като прахови частици. Ако се разхождате в район, който е бил опожарен, вероятно все още е много задимен. Така че би било добре да носите респиратор“, каза МакКъри.

