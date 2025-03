Огнен ад в Ню Йорк: Обявиха бедствено положение заради горските пожари

Б ързо разпространяващи се горски пожари, подхранвани от силните ветрове обхванаха вчера голяма площ в Лонг Айлънд, предаде Асошиейтед прес.

Огънят, от който в небето се издигна гъст сив дим, наложи евакуацията на военна база и затварянето на основна магистрала.

Губернаторката на Ню Йорк Кати Хоукъл обяви бедствено положение и съобщи, че служители на местните противопожарни служби са се включили в гасенето на пламъците около Пайн Барънс – горист район, в който са разположени предградия на Ню Йорк.

New York governor declares emergency as brush fires burn in Long Island



New York Gov. Kathy Hochul declared a state emergency Saturday after several wind-driven brush fires broke out in New York’s Long Island, sending large smoke plumes into the air and shutting down a highway. pic.twitter.com/9N3YotzqPA — WBC News (@WbcWorld55008) March 9, 2025

Хоукъл съобщи, че пожарът представлява риск за химически завод и склад на „Амазон“ и ще бъдат евакуирани още хора.

„Той (огънят) все още не е под контрол“, каза губернаторката пред телевизионния канал „Нюз 12“. „Има хора, които трябва да бъдат евакуирани от района на Уестхемптън“, добави тя.

BREAKING NEWS



🚨🇺🇸 Major forest fires have broken out in New Yorkpic.twitter.com/UZ7gqc2aXn — Ravinder Kapur. (@RavinderKapur2) March 9, 2025

Властите съобщиха, че три от четирите огнища са напълно овладени, а огнището край Уестхемптън е овладяно наполовина.

Отчасти са изгорели две бизнес сгради, но жилищни сгради не са се намирали в близост до огъня, съобщиха властите.

❗️State of Emergency Declared on Long Island Near New York 🇺🇸 - Forest 🔥 Inferno



Flames are spreading at a speed of up to 56 km/h, according to ABC. pic.twitter.com/GcNvsWN1c1 — RT_India (@RT_India_news) March 9, 2025

Един пожарникар е откаран в болница с изгаряни по лицето.

„Най-големият ни проблем е вятърът“, каза Ед Ромейн, служител в администрацията на окръг Съфолк. „Той подхранва този пожар“, добави той.

В изявлението си Хоукъл каза, че Националната гвардия е осигурила хеликоптер за гасене от въздуха и се работи с правоприлагащите органи.

