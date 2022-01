Обвиниха Крис Браун в изнасилване

П евецът Крис Браун е обвинен в изнасилване, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Жена, чието име официално не се съобщава, е подала жалба срещу изпълнителя в съд в Лос Анджелис. Тя твърди, че Браун я е упоил и изнасилил на яхтата във Флорида през декември 2020 г. Жената иска обезщетение от 20 милиона щатски долара.

Chris Brown is being sued for allegedly raping a woman on a yacht parked at Diddy's home. https://t.co/qRBEiDQHWe