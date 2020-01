Обрат, самолетът, паднал в Афганистан, е на ВВС на САЩ

А мериканските военни потвърдиха, че техен самолет се е разбил в Източен Афганистан в понеделник.

По-рано световните информационни агенции съобщаваха, че катастрофата е с пътнически самолет на афганистанските авиолинии. От „Ариана Афган еърлайнс” – националният авиопревозвач на Афганистан обаче отрекоха да са губили машина.

Самолет с 83 пътници се разби в Афганистан

Причините за катастрофата на военния самолет все още не са ясни. Тя е станала над контролирана от талибаните територия между Кандахар и столицата Кабул.

По последна информация катастрофиралият самолет е модел E-11A, двумоторна реактивна машина, произведена от канадската компания „Бомбардие”, като летящ център за командване и комуникация.

Цивилната версия на този модел самолети се използва като бизнес джет и може да превозва при луксозни условия между 14 и 16 пътници с висока скорост, на големи разстояния и голяма надморска височина.

Грандиозен скандал в САЩ, 18 години лъгали хората за войната в Афганистан

Според Пентагона: „докато причината за катастрофата се разследва, няма признаци, че инцидентът е причинен от вражески огън”.

Талибаните са стигнали първи до мястото, където е паднал самолетът. Те публикуваха снимки на отломките, върху които ясно личи знакът на Военновъздушните сили на САЩ.

Победиха ли талибаните във войната в Афганистан

Версията на талибаните е, че са свалили военен самолет на САЩ в афганистанската провинция Газни.

„Самолетът беше свален по време на разузнавателна мисия над окръг Дех Як”, съобщи говорителят на талибаните Забиула Муджахид. Той добави, че на борда му е имало „много” военни, които са загинали, включително офицери с висок чин.

САЩ и службите убиват повече хора от талибаните

Афганистанският журналист Тарик Газниуал заяви, че е видял горящият самолет и две тела. Пламъци били обхванали предната част на машината, но корпусът и опашката почти не са били засегнати. Мястото на катастрофата се намира на около 10 км от военна база на САЩ, добави Газниуал.

No doubting that it is a US military E11 aircraft that crashed in #Afghanistan pic.twitter.com/aQyf6Q1EhX