Самолет с 83 пътници се разби в Афганистан

П ътнически самолет се разби в провинция Газни в източната част на Афганистан, пише Би Би Си.

Според предварителните данни, на борда на самолета са се намирали 83 пътници. Представители на местните власти потвърдиха, че самолета се е разбил в провинция Газни, като уточниха, че инцидентът е станал близо до района на Дех Як.

Първоначално бе съобщено, че самолетът принадлежи на "Ариана Афган еърлайнс", но от компанията отрекоха това:

"Самолетите на "Ариана Афган еърлайнс", които са отлетели, са достигнали местоназначението си и не са катастрофирали", заяви представител на авиокомпанията.

"Следователно самолетът, който се е разбил, не принадлежи на Ariana Airlines."

Няма официални данни за щетите и жертвите.



Очакват се подробности.

