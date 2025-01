Обичан и мразен: Жан-Мари Льо Пен беше противоречив образ, но промени облика на френската политика

Ж ан-Мари Льо Пен беше обичан и мразен, но промени облика на съвременната френска политика. Младостта му е белязана от войната, а след това той живее в постоянни битки. Това посочва Адам Парсънс за Sky News.

Политическата кариера на Льо Пен, която е много дълга, е свързана с войнственост, гняв, съжаление. В неговия свят за всичко, което се е объркало, можеше да бъде обвинен някой друг.

Най-често мишените му бяха мигранти или мюсюлмани, или в идеалния случай мигранти, които бяха и мюсюлмани. Но той също така ругаеше бюрократите, хомосексуалните и арабския свят като цяло.

Осъден е за подстрекаване към дискриминация, омаловажава Холокоста като „подробност“, напада колега депутат в Европейския парламент и в крайна сметка е изключен от собствената си партия - тогава ръководена от собствената му дъщеря - заради това, че е безкомпромисен екстремист.

И все пак би било погрешно да отпишем Льо Пен като обикновен агитатор, смята Парсънс.

Вместо това той беше катализатор във френската политика - гръмоотвод, който върна крайно десните мнения към мейнстрийма. Той твърдеше, че Франция е за французите - националистическо чувство, което и до днес намира отклик в много страни, посочва авторът на Sky News.

Льо Пен е роден в Бретан през 1928 г. като син на рибар и шивачка. Баща му, Жан, загива, когато лодката му е взривена от германска мина по време на Втората световна война, но Льо Пен започва да се наслаждава на военния живот и служи във Виетнам и Алжир. Оплаква се от оттеглянето на Франция от колониите ѝ и, според него, от последвалата загуба на власт и престиж.

След завръщането си във Франция Льо Пен се насочва към дясната политика. През 1972 г. той помага за създаването на Националния фронт, обединявайки разнородна група поддръжници. Окуражен, Льо Пен се кандидатира за президент през 1974 г., но в крайна сметка получава по-малко от 1% от гласовете.

Въпреки това той започва да се утвърждава като личност, която предизвиква дълбоки разделения.

През 1976 г. апартаментът му е бомбардиран, като е взривена една от страните на сградата. Никой не е убит, а извършителите така и не са заловени.

Но насилието на нападението срещу него сякаш дава енергия на Льо Пен. На следващата година богат поддръжник му оставя нов дом - имение в западната част на Париж, построено по заповед на Наполеон III. Льо Пен, заедно с трите си дъщери - Мари-Каролин, Яна и Марин - заживява там.

Майка им, Пиерета, се разделя с Льо Пен заради крайните му възгледи. Той отказвал да плаща издръжка с думите, че „ако иска пари, може да чисти“. Вместо това тя приела предложението да позира полугола за списание Playboy. Тя била облечена в костюм на прислужница и се преструвала се, че чисти. От списанието са продадени около 250 000 екземпляра повече от обикновено.

Това съкрушително изборно поражение не обезкуражи Льо Пен. Напротив, това щеше да бъде само първият от петте опита за спечелване на президентския пост. Нито един от тях не е успешен, но в един изключителен случай, през 2002 г., той заема второ място на първия тур на народното гласуване с подкрепата на 4,8 млн. избиратели.

Това е резултат, който изтласква Льо Пен на втори тур срещу действащия президент Жак Ширак. Опасявайки се от екстремизма на Льо Пен, г-н Ширак получи подкрепата на целия политически спектър и спечели най-голямата победа в съвременната история на Франция - 82% за него и 18% за Льо Пен. Гласовете на г-н Ширак се увеличиха с близо 20 млн. гласа в сравнение с първия тур, а тези на Льо Пен - само със 700 000 гласа, припомня Адам Парсънс.

Резултатът каза много за Льо Пен. Той въодушеви мнозина от крайната десница с реториката си, която на моменти изглеждаше антисистемна, расистка, антисемитска, ксенофобска и радикална, но която също така обещаваше да направи всичко, за да защити Франция и французите, посочва Парсънс.

Ясно е, че имаше милиони хора, които щяха да я подкрепят, но също толкова ясно е, че имаше много повече хора, които щяха да направят всичко, за да спрат Льо Пен, дори ако това можеше да означава да гласуват за широко недолюбвания г-н Ширак. „По-скоро мошеник, отколкото расист“ беше познато твърдение по онова време, допълва авторът на Sky News.

Изборите отбелязаха връхната точка в кариерата на Льо Пен. През следващите години подкрепата му спада. През 2011 г. той се оттегли от лидерския пост и бе наследен от дъщеря си Марин Льо Пен.

Льо Пен продължава да бъде евродепутат, но безкомпромисните му възгледи все повече се разминават с по-мекия подход на г-жа Льо Пен.

Когато Льо Пен отказва да се извини за поредния си антисемитски коментар, той е отстранен, а след това и изключен от партията, която е основал. Малко по-късно г-жа Льо Пен преименува партията си на „Национално събрание“, за да се отдалечи още повече от сянката на баща си.

Той основава нова крайнодясна партия и продължава да води кампании, но вече е изчерпан. Имаше място само за един Льо Пен, а дъщеря му го беше изместила, коментира Парсънс.

Но влиянието на баща ѝ продължаваше да се усеща. „Влиянието му е много голямо и днес“, казва д-р Бенжамен Биар, политически анализатор, специализиран в областта на крайната десница.

„Това не е само Жан-Мари Льо Пен. Има го и влиянието на Марин льо Пен, която също промени партията, най-вече в нейната структура, символи и начин на комуникация. За всичко останало тя като цяло остана вярна на идеалите на Националния фронт, както Жан-Мари льо Пен ги е замислил при създаването на партията.

„Неговите способности, изразяващи се в харизмата му и начина му на общуване, са много вдъхновяващи за други политически организации в други страни, особено в Европа.“

Льо Пен донесе сурови, неопетнени мнения, които за мнозина бяха неприемливи, обидни, разединяващи и понякога дори незаконни, но които също така помогнаха за преоформянето на френската политика.

Наслаждаваше се на светлината на прожекторите, говореше със страст и се радваше на усмивки, изпълнения и ръкостискания, докато бурята се вихреше около него. Льо Пен беше разединителен и труден, но също така беше невъзможно да бъде пренебрегнат, категоричен е Парсънс.

