Обявиха причините за смъртта на актрисата Мери Мара

А ктрисата Мери Мара, известна с участието си в сериала "Спешно отделение", е починала от асфиксия и удавяне в Ню Йорк, съобщи щатската полиция, цитирана от ДПА.

Актрисата Мери Мара почина след трагичен инцидент

Причината за смъртта бе обявена три дни, след като 61-годишната Мара бе открита мъртва в река Сейнт Лорънс в Кейп Винсънт.

Mary Mara, a veteran of television dramas including 'ER,' 'Nash Bridges,' and 'Law & Order,' has been found dead in a river, New York State Police say. https://t.co/rtW12b7hu8