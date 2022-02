Байдън: Това е началото на руска инвазия в Украйна

А мериканският президент Джо Байдън заяви, че Съединените щати ще въведат допълнителни санкции срещу Русия заради Украйна, предаде БТА.

Той изтъкна, че признаването на двете самопровъзгласили се републики в Източна Украйна е сериозно нарушение на международното право, което налага твърд отговор. Байдън каза, че с това си действие Русия на практика е обявила, че един голям регион в Украйна вече не е украинска територия.

"Това е началото на руска инвазия в Украйна", отбеляза президентът на САЩ. "Създава се обосновка за завземане на още територии със сила".

Порошенко: България може да бъде следващата цел на Путин

"Наредих разместването на американски сили, които вече са разположени в Европа, за да засилим нашите балтийски съюзници, Естония, Латвия и Литва", каза Байдън в обръщението си от Белия дом. "Нека бъда ясен, това са изцяло отбранителни действия от наша страна."

Новите санкции, които САЩ въвеждат срещу Русия са по-сериозни от първоначално обявените. Санкции се въвеждат срещу две руски банки. САЩ предвиждат и още санкции, които ще засегнат руския елит, като санкциите ще се налагат в зависимост от развитието на ситуацията в Украйна.

Разрешиха използването на руската армия извън Русия

"Няма съмнение, че Русия е агресор, така че ние сме наясно с предизвикателствата, пред които сме изправени", каза Байдън в обръщението си.

"Въпреки това все още има време да се предотврати най-лошият сценарий, който ще донесе неописуеми страдания на милиони хора, ако се действа според предложенията на дипломацията".

НАТО: Русия планира пълномащабна атака срещу Украйна

"Въвеждаме санкции по отношение на държавния дълг на Русия. Това означава, че отрязахме руското правителство от западното финансиране", заяви Байдън.

Watch live as I provide an update on Russia and Ukraine. https://t.co/3RmJlgWTVF