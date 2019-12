Нови трусове в Албания, приключи операцията по издирване на оцелели

П оредно земетресение е регистирано в Албания. То е било с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер, според данни от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (ESMC), пише Фокус.

България помага на Албания след опустошителното земетресение

Епицентърът е бил на 23 километра от град Дуръс, на дълбочина от 10 километра. И този трус предизвика ужас сред гражданите на Дуръс, които по най-бързия начин напуснаха домовете си.

Трусът е бил усетен слабо и от жителите на западна Македония.

Вчера операцията по издирване и спасяване на оцелели от силното земетресението в Албания от 26 ноември приключи, заяви премиерът на страната Еди Рама. Броят на загиналите достигна 51 души и се смята, че под руините няма други затрупани, пише американският вестник The New York Times, цитиран от Фокус.

Земетресението с магнитуд 6.4 - най-смъртоносното в страната, стана в ранните сутрешни часове във вторник с епицентър леко на запад от столицата Тирана. Стотици вторични трусове, някои с магнитуд над 5.0 по скалата на Рихтер, разтърсиха вече повредените сгради и изплашиха допълнително жителите.

Мощно земетресение в Албания, загинали, усетено е и у нас

Предварителните данни показват, че над 1465 сгради в столицата Тирана и около 900 в близкия град Дуръс са били сериозно повредени от труса. Около 2000 души са ранени, а най-малко четири хиляди души са без дом. Около 2 500 души са приютени в хотели, а други са отишли в съседно Косово или са се преместили в източните райони на Албания. Премиерът обеща, че до следващата година всички бездомни ще бъдат в „по-здрави домове“.

Последната жертва е 20-годишна жена, която е починала в събота. Тя е била е ударена по главата от падащи тухли в Тирана. Повечето загинали са от крайбрежния град Дуръс и близкия град Тумане.

Хилядите останали без дом имат нужда от храна, одеяла и дрехи, съобщава Ройтерс. На помощ на пострадалите се притекоха хуманитарни организации от редица европейски страни, включително България, тъй като времето в страната се разваля.

Счита се, че недоброто строителството и корупцията в албанската строителна индустрия са виновни за голяма част от щетите. Съставен е законопроект, който предвижда присъди за всички инвеститори, архитекти и надзорни органи - от 7 до 15 години затвор за нарушаване на строителните норми.

Правителството взе мерки за обезщетяване на семействата на загиналите – създаден е фонд, от който всяко семейство ще получи по един милион леки (почти 9 000 долара). Това включва и специални пенсии за възрастни хора и стипендии за деца. Правителствените и частните призиви за дарения са събрали около 15 милиона евро (около 16,5 милиона долара) за три дни.

It’s time to act on the #Albania earthquake crisis. Along with @erionveliaj I will be sponsoring a family to rebuild their home during the devastation. We will be following the family’s progress and helping many more in need. Please donate here ❤️https://t.co/Jpxvj3YYrI pic.twitter.com/ogSjc0MuU1