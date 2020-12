Ново земетресение удари Турция

З еметресение с магнитуд 5,5 удари бреговете на турската провинция Анталия, съобщава обсерватория Кандили, цитирана от БГНЕС.

Силно земетресение разтърси Турция

Епицентърът е в Средиземно море близо до град Газипаша, провинция Анталия.

Според сеизмолозите земетресението е на дълбочина 93,3 км. и е регистрирано в 15:44 ч. местно време.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център е oтчел земетресението с магнитуд 5,3 по Рихтер.

M5.3 #earthquake between #Cyprus and #Turkey 40 min ago was felt more than 600km away, including N. #Egypt, #Lebanon #Syria #Israel E. #Crete. No damage reported at this stage. No tsunami risk. Stay safe pic.twitter.com/M6eviLpzT2