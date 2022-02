Медицински пробив: Излекуваха двама пациенти с левкемия чрез генна терапия

П рез 2010 г. лекари прилагат на Дъг Олсън, който страда от левкемия, експериментална генна терапия, която превръща част от кръвните му клетки в убийци на ракови клетки, предаде Асошиейтед прес.

Повече от десетилетие по-късно в тялото му няма и следа от рак.

Терапията е излекувала Олсън, както и още един пациент, твърдят лекари от университета на Пенсилвания, според които за първи път лечение е било изследвано за толкова дълъг период от време.

"Чувствам се чудесно. Все още съм много активен. До 2018 г. участвах в полумаратони", каза 75-годишният Олсън, който живее в Плезантън, Калифорния. "Това е лечение. И не го казват напразно".

Лекарите му описват двата случая в изследване, публикувано в сп. "Нейчър". Според тях двата случая показват, че терапията, наречена CAR-T (CAR - химерни антигенни рецептори бел.ред.) клетъчна терапия, може да атакува раковите клетки незабавно, остава в тялото няколко години и се доразвива, за да предпазва от болестта. Тези т.нар. "живи лекарства" се използват от хиляди пациенти по света за лечение на някои видове рак на кръвта.

Въз основа на резултатите "вече можем да заключим, че CAR-T клетките могат да лекуват левкемия", каза д-р Карл Джун, един от авторите на изследването. Лечението включва събиране на собствени Т-клетки на пациента и генното им модифициране в лабораторни условия, за да могат да откриват и атакуват раковите клетки. Модифицираните клетки се връщат в организма на пациенти чрез интравенозна инфузия.

Олсън е подложен на терапията, след като от години се бори с болестта. Когато лекарите му поставят диагноза хронична лимфоцитна левкемия през 1996 г., той си помислил, че му остават още няколко месеца живот.

'THIS IS A CURE': In 2010, doctors treated Doug Olson’s leukemia with an experimental gene therapy that transformed some of his blood cells into cancer killers. More than a decade later, there’s no sign of cancer in his body. https://t.co/fngVcrTrUh