Н ови методи при лечението на злокачествени заболявания на кръвта дават възможност за пълно излекуване. Това отчетоха водещи специалисти в областта на хематологията на научна конференция в Пловдив.

Все повече пациенти с онкологични заболявания на кръвта успяват да се преборят с тежките диагнози благодарение на новостите в лечението - чрез таргетни, имунни и генни терапии, съобщи БНТ. Всички медикаменти в новите терапии за здравноосигурените лица се поемат от касата.

В областта на хроничната миелоидна левкимия, където вече говорим при спазване на определени индикации за спиране на лечението, т.е. вече говорим не само за лечение на нашите онкохематологични пациенти, а за излекуване, каза проф. Жанет Грудева, национален консултант по хематология.

В четири центъра в страната активно се прилага трансплантация на стволови клетки. "Успяваме да удължим живота на пациенти, които подлежат на трансплантация, част от тях да излекуваме напълно и ги проследяваме във времето. Към момента резултатът от трансплантациите отговаря на световните стандарти", посочи хематологът доц. Емил Спасов.

Превенцията е много важна, подчертават от сдружение "Спри рака". Трябва да сме активни, като отношение към болестта, като информираност, активни като физика, физическо натоварване, активни като здравословно хранене, трябва да спрем да се тъпчем с вредни храни, призова Росица Касабова от сдружение "Спри рака".

Благотворителен маратон Race for the cure в подкрепа на болните от рак на гърдата. Събитието ще се проведе на 29 септември в Южния парк в София.



Актрисата Диана Димитрова от сериала "Отркаднат живот" , маратонецът Краси Георгиев, Ерсин и Ташо от Jeremy?, Свилен от „Остава“, Нели Рангелова, Светла Иванова и Есил Дюран застават зад каузата на Race for the Cure – най-голямото спортно благотворително събитие в подкрепа на болните от рак на гърдата. Вижте още във видеото

