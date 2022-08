Reuters: Нов шок за европейските пазари, цените на газа подхранват страховете от инфлация

П оредният рязък скок на цените на природния газ изглежда е сложил край на всички надежди, че битката с инфлацията в Европа ще се успокои, като сега финансовите пазари се подготвят за по-високи цени, по-бърз темп на повишаване на лихвените проценти и по-дълбок икономически спад, пише Reuters.

Трескава подготовка за зимата: Европа пълни газовите си хранилища, България е на опашката

