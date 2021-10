Нобеловите награди няма да имат полови или етнически квоти

Н обеловите награди няма да имат полови или етнически квоти, съобщи АФП, като цитира изказване на генералния секретар на Кралската шведска академия на науките Йоран Хансон.

Той заяви, че академията иска хората да печелят, "защото са направили най-важното откритие".

The head of the academy that awards the Nobel Prizes in science has said it will not introduce gender quotas.



Goran Hansson said they want people to win "because they made the most important discovery".



Since 1901, 59 out of 975 Nobel Prizes have gone to women.



