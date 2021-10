Присъдиха Нобеловата награда за икономика (ВИДЕО)

Н обеловата награда за икономика за 2021 година бе присъдена на Дейвид Кард, Джошуа Ангрист и Гуидо Имбенс за новаторския им поглед към трудовия пазар и за това, че са показали какви заключения за причините и последиците могат да бъдат направени от естествени експерименти.

Подходът им може да бъде пренесен и в други сфери и революционализира емпиричните изследвания,

обяви Нобеловият комитет на церемонията, предавана онлайн.

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn