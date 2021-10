Нобелова награда за откривателите на рецептори за температура и допир

Д ейвид Джулиъс и Ардем Патапутян си поделят тазгодишната Нобелова награда за физиология или медицина за откритията им на рецептори за температура и допир, съобщава сайтът Nobelprize.org.

Способността ни да усещаме топлина, студ и допир е от съществено значение за оцеляването и е в основата на взаимодействието ни със заобикалящия ни свят.

В ежедневието си ние приемаме тези усещания за даденост, но как се пораждат нервните импулси, така че да бъдат възприемани температура и налягане?

Отговор на този въпрос дават тазгодишните лауреати на Нобелова награда за физиология или медицина.

Дейвид Джулиъс използва капсаицин - активното вещество в лютите чушки, предизвикващо усещане за парене, за да идентифицира сензор в нервните окончания на кожата, който реагира на топлина.

Ардем Патапутян използва чувствителни на налягане клетки, за да открие нов клас сензори, които реагират на механични стимули в кожата и вътрешните органи.

Една от големите загадки, пред които е изправено човечеството, е как усещаме заобикалящата ни среда.

Механизмите, които стоят в основата на сетивата ни, предизвикват човешкото любопитство в продължение на хиляди години, например как светлината се улавя от очите, как звуковите вълни влияят на вътрешното ни ухо и как различните химични съединения взаимодействат с рецепторите в носа и устата, генерирайки миризма и вкус.

Хората разполагат и с други начини да възприемат заобикалащия ги свят. Представете си да ходите боси през поляна в горещ летен ден. Можете да усетите топлината на слънцето, ласката на вятъра и отделните тревни стръкчета под стъпалата ви. Тези впечатления от температура, докосване и движение са от съществено значение за нашата адаптация към постоянно променящата се среда.

Преди откритията на Дейвид Джулиъс и Ардем Патапутян

човешкото разбиране за това как нервната система усеща и интерпретира заобикалящата среда все още съдържа фундаментален нерешен въпрос: как температурата и механичните стимули се превръщат в електрически импулси в нервната система?

Пробивните открития на Джулиъс и Патапутян полагат началото на интензивна изследователска дейност. В резултат на нея бързо се повишава разбирането за това как нервната ни система усеща топлина, студ и механични стимули. Тазгодишните лауреати идентифицират ключови липсващи звена в познанието за сложното взаимодействие между сетивата ни и околната среда.

Дейвид Джулиъс и Ардем Патапутян показват, че йонните канали са важни за редица физиологични процеси.

Двамата фокусират работата си в областта на соматосенсацията, т.е. способността на специализирани органи като очи, уши и кожа да виждат, чуват и усещат.

"Това наистина отключва една от тайните на природата", каза Томас Пърлман, генерален секретар на Нобеловия комитет, при обявяването на лауреатите. "Всъщност това е нещо, което е от решаващо значение за оцеляването ни, така че откритието е много важно", допълни той.

Знанията, придобити на базата на откритията на Дейвид Джулиъс и Ардем Патапутян,

намират приложения в разработването на лечение за широк спектър от болестни състояния, включително хронична болка.

Дейвид Джулиъс е роден на 4 ноември 1955 г. в Ню Йорк, щата Ню Йорк, САЩ. Понастоящем работи в Калифорнийския университет - Сан Франциско.

Ардем Патапутян е роден през 1967 г. в Ливан, Бейрут. Ученият работи в Медицинския институт "Хауърд Хюз" и института "Скрипс" в Ла Хоя, Калифорния.

Миналата година двамата учени бяха удостоени с награда "Кавли" за открития в областта на невронауката, припомня Асошиейтед прес.