За едно денонощие: Над 1600 жилища са отводнени в Оренбургска област

П овече от 1600 къщи и над 790 земеделски парцела са отводнени в пострадалата от наводнения Оренбургска област за едно денонощие, съобщи пресслужбата на областната администрация, цитирана от ТАСС.

Според информацията от тази сутрин в региона са били наводнени 17 203 дворни места и 12 213 къщи, включително 123 жилищни блока.

Record floodwaters continuing to rise in Russia’s Orenburg region. Water levels in the Ural river are over 11m with the peak reportedly expected today.



Across Orenburg region around 12,000 homes have been flooded. Damage in the region is estimated at 40bn roubles ($428m) - half… pic.twitter.com/a6IHroLOc7