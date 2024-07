"Ние сме в криза“: Откриха радиоактивен газ в килиите на затвор (СНИМКИ)

З атворът HMP Dartmoor се затваря временно, а обитателите му се извеждат от него, след като в килиите е открит радиоактивен газ.

През следващите две седмици около 175 затворници ще бъдат евакуирани от HMP Dartmoor, мъжки затвор категория С (основната цел на затворите от категория C е да настанят затворници, които представляват по-малък риск за обществото - бел.ред.) в Девън, след като са открити високи нива на радон - радиоактивен газ.

Министерството на правосъдието смята, че има достатъчно капацитет, за да се справи с временното затваряне на затвора, но преместването ще доведе до допълнително напрежение в и без това затруднената затворническа система.

HMP Dartmoor is being closed temporarily and its inmates moved elsewhere



Around 175 inmates are to be evacuated from the category C men’s prison in Devon over the next two weeks after the discovery of high levels of radon at the jail. https://t.co/3T0hYGLXIY via @MetroUK