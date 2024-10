Нидерландия ще предостави на Украйна разузнавателни дронове

В ъоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще получат от Нидерландия разузнавателни дронове на стойност 42,6 млн. евро в рамките на началния етап от нова програма, предаде ДПА, като се позова на изявление на нидерландското Министерство на отбраната.

Дроновете са производство на нидерландската компания "ДелтаКуод" (DeltaQuad).

Тази пратка представлява първата стъпка от изпълнението на Плана за действие за безпилотните летателни апарати, който нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс представи по време на неотдавнашната си визита в Украйна.

Отбранителното ведомство посочи, че общият бюджет на плана възлиза на 400 милиона евро, като над от 50 процента от средствата са осигурени от нидерландски промишлени предприятия.

