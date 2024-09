Нетаняху към "лидерите и убийците от "Хамас": Ще ви издирим, ще ви хванем и ще се справим с вас

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че онзи, който убива заложници, не иска сделка за прекратяване на огъня. Той обеща, че Израел ще се справи с "Хамас", след новината, че шестима заложници, държани в ивицата Газа са били открити мъртви, предадоха световните агенции.

"Ще ви издирим, ще ви хванем и ще се справим с вас", заяви Нетаняху.

Същевременно израелският министър на отбрана Йоав Галант призова за спешно заседание на кабинета по сигурността. Той каза, че кабинетът трябва да отмени решението си за запазване на контрол върху границата между ивицата Газа и Египет. Това решение се възприема като пречка пред постигане на потенциално споразумение с "Хамас", при което заложниците, държани в Газа, ще бъдат разменени за палестински затворници, излежаващи присъди в израелски затвори, предаде ДПА.

#IsraelPalestineWar: A senior #Hamas official said on Sunday that several of the six #Israeli hostages found dead in a #Gaza tunnel had been "approved" for release in the event of a truce deal.https://t.co/1G3fxsExUg