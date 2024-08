Израелските въоръжени сили откриха телата на 6 заложници в Газа

И зраелските въоръжени сили съобщиха днес, че са открили телата на шестима заложници, отвлечени от „Хамас“ при атаките от 7 октомври м. г., с които започна войната в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.

Телата са били намерени при нощна военна операция в южната част на палестинската територия. Израелската армия идентифицира заложниците като Ягев Бухщаб, Александър Данциг, Авраам Мундер, Йорам Мецгер, Надав Попълуел и Хаим Пери.

В съобщението не пише кога и как са загинали те.

Шестимата заложници бяха открити мъртви в момент, когато САЩ, Египет и Катар се опитват да посредничат за постигане на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, което да доведе до освобождаването на десетки хора, държани в плен от палестинската групировка, отбелязва АП.

