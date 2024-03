По време на свещения месец Рамазан: Откриха глава на глиган до джамия във Франция

Ф ренският вътрешен министър Жералд Дарманин разкритикува "неприемливи действия" срещу мюсюлманската общност, след като главата на глиган беше открита близо до джамия в източната част на страната.

Прокурор каза, че е започнало разследване за "подстрекаване към расова омраза", след като богомолци в джамия в село Контрексвил в района на Вогези открили главата на животното в петък. Дарманин късно в събота каза, че подобно нещо се е случило с две други джамии в Северна Франция.

#France’s Interior Minister Gerald Darmanin has slammed “unacceptable acts” against the #Muslim community after a boar head was found near a mosque in the east of the country.https://t.co/7eFikNBbdy