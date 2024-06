Байдън се качи на сцената заедно с Елтън Джон

П резидентът на САЩ Джо Байдън отдаде почит на пионерите на ЛГБТК, а британската музикална легенда Елтън Джон изпълни свои хитове, докато двамата откриваха исторически обект в Ню Йорк, посветен на "Стоунуолските бунтове" през 1969 г.

81-годишният Байдън, който изглеждаше по-добре, отколкото по време на катастрофалния дебат срещу Доналд Тръмп предишната вечер, похвали онези, които на 28 юни 1969 г. се разбунтуваха срещу поредната полицейска акция в гей бара "Стоунуол Ин" в Гринуич Вилидж - основополагащ момент в борбата за правата на ЛГБТК.

"Вие отбелязахте повратна точка за гражданските права в Америка и вдъхновихте сърцата на милиони хора по света. И до днес Стоунуол остава символ на наследството на лидерството за ЛГБТК+ общността, особено за цветнокожите транс жени", каза той.

"Оставаме в битка за душата на Америка", добави Байдън, преди да представи Джон на сцената.

Шестте нощи на бунтовете в Стоунуол бележат раждането на съвременното движение за правата на хомосексуалистите. Гей прайдът се ражда след тях.

Барът все още съществува и през 2016 г. е обявен за национален паметник от бившия президент Барак Обама.

"Точно както американците посещават Залата на независимостта, Камбаната на свободата или Статуята на свободата, за да се запознаят с историята на нашата страна, сега можем да отдадем почит на мястото, където започнахме да се борим за нашата свобода, права и равенство", казва Марк Сегал, който е бил част от бунта в Стоунуол.

Самият Елтън Джон, който е икона на ЛГБТК, каза на присъстващите: "Работата не е свършена."

77-годишният музикант завърши триумфално прощално турне миналата година, но се завърна на сцената в петък, за да зарадва гостите с кратък рецитал.

Той посвети класическата "Don't Let the Sun Go Down on Me" на своя приятел Лари Крамър, един от съоснователите на организацията Act Up, и на "всички ЛГБТ+ хора, които са били преди нас и са проправили пътя за това, което сме сега".

