Наводнения в Турция: Жена е загинала, издирват три деца

Е дна жена е загинала, а три малки деца са в неизвестност в резултат на наводнения в Югоизточна Турция, предаде турската частна телевизия НТВ.

Воден ад в Турция: Наводненията взеха четири жертви

Проливният дъжд в неделя вечер в окръг Батман доведе до наводнения, при които 54-годишна жена е била отнесена от придошли води пред дома си. За ситуацията са били уведомени службите за спешна помощ и жената е била намерена, но по-късно е починала.

Валията на окръга Екрем Джаналп съобщи, че три деца на възраст една, три и пет години са безследно изчезнали и спасително-издирвателните операции за тях продължават.

Strong winds and heavy rain in the Ereğli of Zonguldak, Turkey.#eregli #Turkey #Floods pic.twitter.com/sruF2IaUdi