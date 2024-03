"Научна фантастика": Слънчеви панели ще "сеят" дъжд в пустинята на ОАЕ

В свръхсухите пустини на Обединените арабски емирства (ОАЕ) водата е оскъдна, но слънчевата светлина е в изобилие. Богатата на петрол държава понастоящем използва малка армия от дронове и самолети за сеене на облаци, за да облекчи водните си проблеми, но учените наскоро предложиха друг начин за насърчаване на валежите в региона: гигантски слънчеви ферми.

В ново проучване изследователи от Университета в Хоенхайм, Германия, показват, че огромни масиви от слънчеви панели имат потенциала да стимулират дъждовните облаци над ОАЕ и да доставят така необходимата вода на десетки хиляди хора.

Логиката на идеята е следната: тъмните фотоволтаични панели абсорбират топлината и ако са достатъчно големи, могат да създадат "изкуствени топлинни острови" в местните райони. С помощта на морския бриз на ОАЕ топлината може да се разпространи нагоре чрез конвекция и да насърчи образуването на облаци в небето.

С помощта на компютърни модели екипът провежда няколко симулации, за да види колко голяма трябва да бъде слънчевата ферма, за да постигне желания ефект.

Моделирането показва, че поле от черни слънчеви панели с площ 10 км2 би имало "много малко въздействие" върху валежите. По-големите слънчеви ферми обаче биха могли да предизвикат значителни валежи.

