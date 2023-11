Яхчал: Древните хладилници за производство на лед в пустинята

В безводните простори на персийската пустиня е открита изумителна и гениална древна технология, известна като яхчал (yakhchāl), което в превод от персийски означава „яма за лед“.

Тя разкрива усъвършенствания подход на предците ни към производството на лед и датира от 400 г. пр.н.е. Тези структури, разпръснати из Иран, функционирали като примитивни хладилници, използвайки система за охлаждане, предназначена да съхранява лед през цялата година. Яхчалите имали отличителна куполна форма, в която се помещавала огромна подземна зона за съхранение. Изграждани с дебели, топлоустойчиви материали, яхчалите използвали надземна изпарителна охладителна система.

Работейки в хармония с естествения климат, студеният въздух навлизал през входовете в основата, докато коничният дизайн подпомагал изхвърлянето на останалата топлина през отворите на върха. Процесът на производство на лед започвал от плитки езера, напълвани всяка нощ от сладководни канали. Защитени от слънчевите лъчи със засенчващи стени, езерата замръзвали през зимните нощи.

След това събраният лед бил прехвърлян в яхчал изграден от местни материали като кирпич, глина, яйчен белтък, козя козина, лимонов сок и водоустойчив хоросан. Тези забележителни структури изиграли жизненоважна роля за запазването на храната, напитките и евентуално охлаждането на сградите през горещите летни месеци. Днес са ни останали 129 яхчала като историческо напомняне за древната персийска изобретателност.