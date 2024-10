Йенс Столтенберг: НАТО пресече много червени линии на Путин

Н АТО вече пресече много червени линии, обявени от руския лидер Владимир Путин, но той не е направил нищо, заяви бившият генерален секретар на алианса Йенс Столтенберг в интервю за "Файненшън таймс" (Financial Times), предаде Укринформ.

"Ако не друго, аз настоявах за преминаване на всички тези т. нар. червени линии, които Путин постави. И ние пресякохме много от тях, а той не направи нищо. Реалността е такава, че ако президентът Путин иска да ескалира (конфликта) с използването на оръжия за масово унищожение, той може да си създаде всички извинения, от които се нуждае. Досега сме отговаряли на всички опити да ни подведе", каза той.

Столтенберг също така подчерта, че е имало дни и седмици, особено в началото на пълномащабната война, в които НАТО е трябвало да обсъжда и разглежда въпроса за руските червени линии.

"Разбира се, трябва да спрете и да помислите, ами може би това е твърде опасно. Но тогава алтернативата, да спрем да подкрепяме Украйна заради някаква реторика, всъщност не е опция", заяви той.

“I pushed for crossing all those so-called red lines that Putin has put up. And we have crossed many of them, and he hasn’t done anything,” Stoltenberg says. “So far, we have called his bluff.”



