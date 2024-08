НАТО прехвана руски самолет над Балтийско море

З аради руски разузнавателен самолет, летящ в региона на Балтийско море, бяха вдигнати във въздуха изтребители от няколко страни от НАТО, предаде ДПА.

Прехващачи от Северна Германия, Швеция и мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство в Балтийско море (Baltic Air Policing) са излетели, за да подсигурят въздушното пространство на алианса и да съпровождат руския морски разузнавателен самолет Ил-20М, докато той напусне района, съобщиха днес германските военновъздушни сили в публикация в "Екс".

Fighter jets of the Swedish and German Air Forces were scrambled to escort an Il-20M electronic intelligence aircraft of the Russian Navy's Marine Aviation in the sky over the Baltic. pic.twitter.com/RHPwEFuvuC