Ш естима души пострадаха днес при нападение на палестинец в Тел Авив, предаде Ройтерс, като се позова на израелската полиция.

Нападателят е прегазил хора с автомобил на оживена търговска улица, след което е слязъл от превозното средство и е продължил да напада цивилни с остър предмет, допълни полицията, цитирана от Франс прес.

Десетки хиляди израелци отново протестираха срещу съдебната реформа

Той е бил "неутрализиран" на място от цивилен служител на службите за извънредни ситуации.

По-рано израелското радио "Кан" съобщи за десетима ранени, а медицинско лице каза, че е имало най-малко една жертва на нападението с нож.

In a short while Rashida Tlaib and the New York Times will likely tweet that a Palestinian human rights activist was killed in Israel.



What you should know: a Palestinian terrorist ram a pickup truck into Israeli pedestrians in Tel Aviv today, then got out and stabbed more… pic.twitter.com/7RyUkXG9sP