Антирекорд в Япония: Раждаемостта падна до изключително ниско равнище

П рез 2023 г. общият коефициент на плодовитост и броят на ражданията в Япония са намалели за осма поредна година и са достигнали рекордно ниски стойности, което показва, че много японци предпочитат или да отложат брака във времето, или изобщо да не сключват такъв, съобщи Киодо.

Според Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието средният брой деца, който се очаква да роди една жена през живота си, е спаднал до 1,20, което от 1947 г. бележи най-ниски стойности. Други подобни ниски стойности са били отчетени през 2005 г. и през 2022 г. Броят на бебетата, родени в Япония през миналата година, също е намалял с 43 482 спрямо отчетените 727 277 предходната година.

На фона на това японският парламент прие закон за увеличаване на месечните детски надбавки и родителския отпуск, тъй като правителството се стреми да се справи с намаляващата раждаемост в страната чрез по-справедливо разпределение. През 2026 г. правителството ще създаде нова схема за финансиране на помощта за отглеждане на деца с по-високи месечни здравноосигурителни вноски след рекордния спад на раждаемостта в страната.

Стартирането на новия "фонд за подпомагане на отглеждането на деца" се основава на по-справедливото разпределяне на разходи, за да се увеличи броят на децата в Япония. Законопроектът, който беше одобрен през април от долната камара на парламента, бе гласуван от Камарата на съветниците, както и подкрепен от управляващата Либерално-демократическа партия заедно с нейния коалиционен партньор "Комейто".

