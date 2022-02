Налагат санкции върху Русия и привикват нейни посланици

Е С представи предложението за нови санкции срещу Русия заради действията в Украйна. Предложението се съдържа в съвместно изявление на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия, Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен.

Предвижда се налагането на мерки срещу замесените в незаконното решение за признаване на независимост на Донецк и Луганск; срещу банки, които подкрепят руските военни и други дейности в тези територии; мерки за ограничаване на достъпа на Русия до европейските финансови и капиталови пазари и услуги; ограничения за търговията с двете "независими" области.

ЕС е готов за допълнителни санкции по-късно, при необходимост, се посочва в изявлението. Допълва се, че снощното решение на Москва и изпращането на руска войска в Донецк и Луганск е неприемливо, в нарушение на международното право и териториалната цялост, сувернитета и независимостта на Украйна.

Съобщава се още, че след днешното заседание на европейските външни министри в Париж от 17:00 ч. българско време, ще бъдат направени предложения за правното утвърждаване на санкциите. След това ще бъдат незабавно предприети следващите стъпки, се посочва в изявлението.

European Union sanctions on Russia could include putting hundreds of politicians and officials on black lists, a ban on trading in Russian state bonds and an import and export ban on separatist entities, EU diplomats and officials said https://t.co/uGbURMno5i