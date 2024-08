"Най-лошият сезон някога" за Санторини

О слепителните варосани къщи, църквите със сини куполи и лазурното небе и море на Санторини привличат около 3,4 милиона посетители годишно, далеч надхвърляйки около 20 000 постоянни жители на острова в сърцето на Гърция.

Около 17 000 пътници на круизни кораби се качват на острова в пиковите дни на летния сезон, насочвайки се направо към горещи точки като столицата Фира и град Ия на северозападния му край, известен със своите грандиозни залези. Той дори си спечели прякора “Instagram остров” заради перфектните си гледки и места за снимки.

Тесните калдъръмени улички и балконите край скалите са пълни с летовници по залез слънце, а местните жители са обезпокоени, докато се занимават с ежедневната си работа. Когато настъпва вечерта обаче, тълпите се стопяват и някои се оплакват, че островът се превръща от Таймс Скуеър в призрачен град.

Това е нестабилна комбинация, която доведе до голямо недоволство на този остров в Егейско море, чийто грапав пейзаж беше оформен от вулканично изригване около 1600 г. пр.н.е.

Рестрикциите за посетители идват през 2025 г

