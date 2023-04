Режисьорите, предавали на живо погребението на кралица Елизабет II, получиха награда БАФТА

Р ежисьорският екип, отговорен за прякото предаване на погребалната церемония на британската кралица Елизабет Втора (1926-2022), спечели награда на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА) в категориите за телевизионно майсторство, съобщи "Варайъти".

Приз за работата си получиха и аудиоинженерите, стоящи зад излъчването на погребението, което бе проследено на живо от близо 38 милиона души във Великобритания. По света 4 милиарда души са гледали погребалната церемония.

The next award is for Director: Multi-Camera and goes to the directing team behind The State Funeral Of HM Queen Elizabeth II 👏#BAFTACraftAwards pic.twitter.com/9RqOGS2eVJ