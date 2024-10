Над 400 предполагаеми жертви се обявиха срещу милиардера Мохамед ал Файед

Н ад 400 предполагаеми жертви и свидетели са се обърнали към адвокати във връзка с твърденията за сексуални посегателства срещу покойния собственик на емблематичния лондонски луксозен магазин "Хародс" Мохамед ал Файед, предаде ДПА.

Организацията "Правосъдие за оцелелите от Хародс" съобщи днес, че нейното първо писмо с иск е изпратено до универсалния магазин, определяйки го като "начало на официалния съдебен процес".

Според нея по-голямата част от всички 421 запитвания, с които се занимава, са "в контекста на "Хародс", но каза, че други са се свързали с тях от футболния клуб "Фулъм", хотел "Риц" в Париж и другаде.

