Мъжът, който интервюира Владимир Путин: Кой е Тъкър Карлсън

П ротиворечивата медийна личност от САЩ Тъкър Карлсън интервюира руския президент Владимир Путин. 54-годишният Карлсон е първият западен журналист, който интервюира Путин, откакто Русия нахлу в Украйна преди близо две години.

Но кой е Тъкър Карлсън, защо Путин се съгласил на интервюто. Какви са мотивите на Карлсън да даде трибуна на руския лидер?

Шоуто на Тъкър Карлсън във Fox News

Карлсон, който в миналото е бил яростен поддръжник на Путин, беше уволнен от Fox News през април миналата година. През 2016 г. той заема мястото на водещ в праймтайма на Fox News в делничните вечери със своето предаване "Tucker Carlson Tonight" и бързо се утвърждава като ключов играч в мрежата и влиятелен глас в републиканската политика.

Предаването е най-рейтинговото кабелно новинарско предаване в ключовата възрастова група от 25 до 54 години, а Fox News е най-гледаната кабелна новинарска мрежа в САЩ. След напускането му рейтингът спада, съобщава Sky News.

Често разисква теории на конспирацията и коментира крайно десни теми. Той многократно поставя под въпрос ефикасността на COVID ваксините и ги сравнява с "нацистки експерименти". Макар да има успех сред зрителите, подстрекателските му коментари карат някои рекламодатели да се дистанцират от предаването.

How much has Carlson been paid by Putin to be Putin's shill? Fox should have fired him much earlier.



Who is Tucker Carlson, the fired Fox News host that's interviewed Vladimir Putin? https://t.co/j1fWzS2cmI