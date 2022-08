Мъж откри огън по случайни минувачи в Детройт, трима убити

Ч етирима души бяха простреляни, от които трима смъртоносно, от мъж, който изглежда е стрелял по хора на случаен принцип вчера в продължение на около 2 часа и половина в Детройт, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

