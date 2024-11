Мъж опита да пренесе 300 тарантули, прикрепени към корема му

П олицията в Перу арестува мъж, хванат при опит да напусне страната с 320 тарантули, 110 стоножки и 9 мравки-куршуми, прикрепени към тялото му.

28-годишният южнокорейски гражданин е бил спрян на международното летище „Хорхе Чавес“ в Лима на 8 ноември, след като служителите забелязали, че коремната му област изглежда „обемна“, се казва в изявление на националната служба за горите и дивата природа на страната SERFOR, публикувано на 13 ноември.

При претърсването са открити стотици насекоми, опаковани в торбички с цип, прикрепени към корема му, се посочва в изявлението.

Полицията е задържала мъжа, който е пътувал за Южна Корея през Франция, а перуанският прокурор за престъпления срещу околната среда е започнал разследване, се казва още в изявлението.

Смята се, че насекомите са взети от региона Мадре де Диос в перуанска Амазонка. В момента те се намират под грижите на властите.

