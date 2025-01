Мелони нарече Илон Мъск „брилянтен човек“

И талианският премиер Джорджа Мелони защити американския милиардер Илон Мъск от критиките от страна на други европейски столици и го нарече „брилянтен човек“ в публикувано днес интервю за италианския всекидневник „Кориере дела Сера“, предаде ДПА.

„Той е значима фигура на нашето време, изключителен иноватор, който винаги мисли за бъдещето“, каза Мелони.

Лидерът на крайнодясната партия „Италиански братя“ също така спомена за личните си отношения с основателя на „Тесла“. „Ние определено сме двама души, които имат много добри отношения“, заяви тя. „Той е брилянтен човек и винаги е много интересно да се общува с него“, добави Мелони.

